Nachdem im Abwasser von vier deutschen Städten, darunter München, genetisches Material von Polioviren nachgewiesen wurde, empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI), den Impfstatus gegen Kinderlähmung zu überprüfen. In einer Folgeuntersuchung des Münchner Abwassers der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) seien jedoch keine Polioviren mehr nachgewiesen worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt am Freitag. Auch seien bisher deutschlandweit keine Polio-Verdachtsfälle oder Erkrankungsfälle bekannt.