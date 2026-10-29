Frage an den Reisefotografen und Vortragsprofi Michael Martin: Die Fotos in der „Polarwelten“-Ausstellung – können die was oder sind die am Ende eher Stangenware? Antwort: „Da fragen Sie den Falschen. Die meisten Fotos habe nämlich ich gemacht.“ Der Abend fängt schon mal gut an.

Nach diesem Lapsus zum Auftakt wird es aber doch noch lustig. Denn während sich die Premierengäste in der Souvenirshop-Halle des Pineapple Park mit Weißwein und Rosésekt beschäftigen, erzählt Martin, wie er vor gerade mal sechs Wochen einen Anruf erhalten habe und aus seinem gewaltigen Archiv nun ganz schnell ganz viele Polarbilder zusammensuchen sollte.

Den bis zu acht tendenziell jungen Menschen, mit denen er in der Folge zu tun hatte, sei der Unterschied zwischen Arktis und Antarktis dabei nicht immer präsent gewesen. (Handreichung: Die Arktis ist oben, die Antarktis ist unten.) Dies mag eine Erklärung dafür sein, dass auf dem Werbeplakat mit seiner herrlichen Eislandschaft ein Eisbär neben einem Kaiserpinguin prangt. (Handreichung: Der Eisbär wohnt nur oben, der Pinguin nur unten.)

Auf dem Plakat steht außerdem, dass es sich um eine „immersive Ausstellung“ handelt. „Da bin ich überfordert“, sagt Martin, „wissen Sie, was immersiv ist?“ Ehrlich gesagt: Nein, doch wofür gibt es Chat-GPT? „Immersiv bedeutet, dass man so tief in etwas eintaucht, dass man sich fühlt, als wäre man mitten darin.“ Bleibt zu hoffen, dass die Ausstellung nicht auf minus 30 Grad runtergekühlt wurde.

Naturfotograf Michael Martin hat für die Ausstellung sein Archiv „geplündert“. Foto: Stephan Rumpf

Michael Martin war 20-mal in der Arktis und zehnmal in der Antarktis. Da kann Reinhold Messner, der am Mittwochabend mit seiner Frau Diane gekommen ist, nicht wirklich mithalten. Immerhin aber hat er beide Landschaften schon einmal zu Fuß durchwandert. Wobei Messner beim Wort „Wanderung“ pikiert zusammenzuckt, weshalb man eilig auf „Extremmarsch“ korrigiert.

Als er 1993 in Grönland also mit seinem Bruder Hubert mehr als 2000 Kilometer extremmarschierte, setzte sich ein Eisbär auf ihre Fährte, „hochgefährlich war das!“ Da sieht man wieder: Es geht bei der Aneignung von Wissen nichts über eigenes Erleben. Wenn du einmal vor einem ausgewachsenen Eisbären davongelaufen bist, dann weißt du bis an dein Lebensende, dass es nicht in der Antarktis gewesen ist. Erst kürzlich war Messner wieder da, also in der Arktis: „Das ist eine total andere Welt. Die Arktis hat sich so verändert, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können.“

Das ist die Kehrseite des Abends. Denn auch wenn manche Münchner Damen für diesen Anlass den Glitzerfummel aus dem Schrank gezogen haben, der Zustand der fragilen Eiswelten auf unserem Globus ist bekanntermaßen nicht glänzend. „Was verlieren wir da eigentlich gerade an Reichtum und Schönheit“, sinniert die Schauspielerin Brigitte Hobmeier, die ihren achtjährigen Sohn mitgebracht hat. Viel Hoffnung hat sie nicht: „Wir wissen heute wirklich alles über den Klimawandel, aber die Menschen, die die Macht hätten, etwas dagegen zu unternehmen, tun nichts.“ Michael Martin immerhin glaubt: „Vielleicht muss es noch schlimmer werden, damit es endlich besser wird.“

Dann wird die Ausstellung eröffnet und das Premierenpublikum in Tranchen eingelassen. Martins Bilder sind spektakulär und auch stimmungsvoll inszeniert, und die tendenziell jungen Leute unter der Leitung des Cofo-Entertainment-Chefs Oliver Forster haben wirklich alles zusammengetragen, was es über die Geschichte und das Ökosystem der Polarwelten zu sagen gibt.

Foto: Stephan Rumpf Foto: Stephan Rumpf Total immersiv wird es dann im 360-Grad-Erlebnisraum: Hier sitzt man inmitten der arktischen beziehungsweise antarktischen Landschaft ...

... sieht Schwertwale springen und Pinguine vorüberwatscheln, und obwohl das alles komplett computergeneriert ist und insbesondere die Albatrosse eher mittelprächtig gelungen sind, stellt sich nach einer Weile doch ein Gefühl feierlicher Ergriffenheit ein.