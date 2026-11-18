Samstagmorgen kurz nach Mitternacht in einer Kneipe an der Landsberger Straße in München . Die etwa 20 Männer an den Wirtshaustischen erstarren, als knapp hundert ungebetene Gäste in den Raum drängen. Auf den Tischen liegen Würfel, Pokerchips, Spielkarten und Geld. Viel Geld. Die Ermittler vom Kommissariat 33 der Münchner Polizei haben eine illegale Glücksspielrunde ausgehoben.

„Die Situation einfrieren“: Das ist es, was in so einem Moment geschieht. Jeder bleibt an seinem Platz sitzen oder stehen, darf sich erst einmal nicht bewegen. Die Experten wollen genau wissen, wer was gemacht hat. Und weil sie damit rechnen mussten, auf 60 bis 80 Zocker zu stoßen, haben die Polizisten um den Ersten Kriminalhauptkommissar Guido Rissmann auch gleich das Unterstützungskommando (USK) mitgebracht. Dieser massive Auftritt beeindruckt die Spieler. Einen gleich so sehr, dass er es minutenlang nicht mehr wagt, die erhobenen Hände zu senken angesichts der 5:1-Polizeiübermacht.

Der Razzia sind monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Seit Juni waren das Kommissariat 33 und die Münchner Staatsanwaltschaft dem 62 Jahre alten Wirt als Veranstalter illegaler Zockerrunden auf der Spur. Von „verdeckten Strukturermittlungen“ spricht die Polizei. Das bedeutet, dass die Experten vom K33 nicht nur die mutmaßlichen Veranstalter des verbotenen Glücksspiels schon seit geraumer Zeit beobachteten, sondern auch die Netzwerke und die kriminellen Strukturen, die häufig hinter solchen Spielen um viel Geld stecken.

Deshalb kümmert sich das Dezernat zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität um solche Fälle. Denn wo auf den Tischen – wie in der Nacht zum Samstag – Poker oder das schnelle mediterrane Würfelspiel „Barbut“ um hohe Beträge gespielt wird, da sei oft auch Geldwäsche im Spiel, erläutert Rissmann. Und wenn horrende Spielschulden eingetrieben werden sollen, stünden oft die Männer fürs Grobe vor der Tür. Illegales Glücksspiel ist ein Biotop, in dem die organisierte Kriminalität zu Hause ist.

Was im aktuellen Fall noch herauskommt, werden die weiteren Ermittlungen gegen den Wirt und dessen mutmaßliche Komplizen, einen 61-Jährigen und eine 40-Jährige, zeigen. Die Frau, so vermutet die Kriminalpolizei, könnte in ihrer litauischen Heimat untergetaucht sein. Von dem 61-Jährigen glauben die Ermittler jedoch zu wissen, wie sie seiner habhaft werden können.

Fast alle Verdächtigen in diesem Fall sind in München lebende Türken. Auch die an drei Tischen „eingefrorenen“ 18 mutmaßlichen Spieler, gegen die die Polizei ermittelt. Die Männer sind zwischen 28 und 69 Jahre alt. Einige von ihnen sind ebenso wie der Wirt der Kneipe schon polizeibekannt. Umfangreiches Beweismaterial sei sichergestellt worden, berichtet Rissmann – und mehr als 10 000 Euro Bargeld. Um Cent-Beträge wurde an der Landsberger Straße offenbar nicht gespielt.

Das K33 ist nach Polizeiangaben für die Überwachung, Kontrolle und Beweissicherung von Glücksspiel und damit verbundenen Straftaten zuständig. Dabei arbeiten die Ermittler eng mit anderen Behörden zusammen, um die Netzwerke zu zerschlagen, die oft hinter den Betreibern illegaler Zockerrunden stecken, und um „die kriminellen Strukturen aufzudecken“. Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Schutz der Bevölkerung vor den negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen unerlaubten Glücksspiels.

„Verschuldung, Beschaffungskriminalität, Erpressbarkeit, zerbrechende soziale Bindungen, Krankheit“ – so beschreibt Rissmann die schlimme soziale Wirklichkeit hinter dem vermeintlichen „Spiel“ ums große Geld. Wenn es um Geld geht und allein der Zufall über Gewinn und Verlust entscheidet, dann ist das rechtlich gesehen ein verbotenes Glücksspiel.

Bayernweit hat sich die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen illegalen Glücksspiels zuletzt verzehnfacht. Was vor allem bedeutet: Immer häufiger gibt es Razzien wie am Samstag im Münchner Stadtteil Laim. Denn Glücksspiel ist ein Kontrolldelikt – je mehr hingeschaut wird, desto mehr wird entdeckt.