Beim Poetry Slam ist alles erlaubt: Politik, Gesellschaft, Tod, Emotionen, Witz, Satire, Selbstironie und Leidenschaft. Deswegen ist Slam-Vizeweltmeisterin Lotta Emilia auch bei diesem Literaturformat geblieben. Zusammen mit Slampoetin und Autorin Thanu X und dem TU-Studenten, Webdesigner und Poetry Slammer Marcel Schneuer steht sie nun am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr auf der Bühne des Lyrik Kabinetts. Die "Poetry in Motion - Der Relaunch"- Veranstaltung moderiert Ko Bylanzky. Einem "Best of Poetry Slam" kann man auch am Samstag, 26. März, 19 Uhr, im Volkstheater lauschen. Philipp Potthast, Maron Fuchs, Rainer Holl und Aidin Halimi melden sich dort zu Wort und werden von der Münchner Singer-Songwriterin Alisa Rivera begleitet.

Poetry in Motion­ ­- der Relaunch, Mi., 23. März, 19 Uhr, Lyrik-Kabinett, Amalienstr. 83, Anmeldung unter info@lyrik-kabinett.de, Best of Poetry Slam, Sa., 26. März, 19 Uhr, Volkstheater, Tumblingerstr. 29, Tickets unter www.muenchner-volkstheater.de