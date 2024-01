Poetry Slam in München

Slam-Koryphäe Ko Bylanzky hat die Reihe "Poetry in Motion" vor 15 Jahren erfunden.

Die Poetry-Slam-Szene kämpft mit den alten Problemen der überteuerten Stadt, schlägt sich aber wacker mit brisanten Themen und an neuen Orten - ein Streifzug.

Von Allegra Knobloch

Barbies überall. Die Plastikpuppen erwarten einen am Empfang, hängen vor der lyrischen Büchersammlung und am Mikrofon auf der Bühne. Seit nun 15 Jahren werden sie jeden Monat Zeuginnen der Wortakrobatik bei "Poetry in Motion" - Münchens exotischster Poetry-Club-Nacht, wie die Webseite verkündet.