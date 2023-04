Was trifft denn nun mehr - Worte oder Taten? Bei der diesjährigen Deutschen Box-Poetry Slam-Meisterschaft am Freitag, 28. April, kommen Anhänger beider Lager auf ihre Kosten: In der Muffathalle messen sich acht der besten deutschen Slam-Poeten und -Poetinnen in einem originalen Boxring. Während die Teilnehmer dabei verbleiben, Jury und Publikum auf verbale Weise zu überzeugen, finden zwischen den Runden Schaukämpfe des Boxclubs Holzkirchen statt.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause treten auch wieder alte Bekannte an bei diesem Event, das zu den Highlights der Münchner Poetry-Slam-Szene zählt: Rainer Holl, Champion von 2020, trifft unter anderen auf seinen Vorgänger Florian Wintels und die frühere Finalistin Maron Fuchs. Moderiert wird der Abend von Ringsprecher Ko Bylanzky, für musikalische Untermalung sorgt DJ Waseem.

Deutsche Box-Poetry Slam-Meisterschaft, Fr., 28. April, 20 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4, muffatwerk.de