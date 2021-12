Wohnen und Schreiben am Starnberger See, auf Unerwartetes stoßen in einer der größten Lyrik-Bibliotheken Europas im Münchner Uni-Viertel. Dieses Angebot macht die Villa Waldberta in Kooperation mit dem Lyrik-Kabinett Literatinnen und Literaten: Noch bis 14. Januar können sich Dichter mit einem aktuellen Schreibprojekt für einen dreimonatigen Recherche- und Arbeitsaufenthalt bewerben. Der Zeitraum für den Poet-in-Residence in der Feldafinger Villa wird vom 5. Juli bis 28. September 2022 sein. Vom Gastlyriker wird erwartet, das er im Rahmen des Aufenthalts - je nach Projektform - eine Lesung, einen Workshop oder ein Seminar am Lyrik-Kabinett hält und sich an mindestens einer öffentlichen Veranstaltung in der Villa Waldberta beteiligt, dafür gibt es vom Lyrik-Kabinett ein Honorar. Der Verein übernimmt auch die Kosten für An- und Abreise des Gastes. Die Landeshauptstadt gewährt dem Poeten neben mietfreiem Wohnen auch ein Stipendium in Höhe von 1200 Euro monatlich. Infos zu den Bewerbungsmodalitäten unter www.artistinresidence-munich.de.