Von Christian Jooß-Bernau

Der Heimat beraubt, fremd im neuen Land - und am Ende scheitert die Integration. Gut, verglichen mit Flüchtlingen heute, war Bertolt Brecht, den ein Schiff 1941 sicher nach Amerika brachte, in komfortabler Position, aber sein Blick auf Emigration, Bürokratie und menschliche Kälte wirkt auch heute erstaunlich scharf. Die Dresdner Banda Internationale, die seit Jahren einen schützenden Klangwall gegen Rassismus baut, und Bernadette La Hengst, die ihren Beruf als Popsängerin als gesellschaftlichen Auftrag versteht, haben sich für dieses Programm im Rahmen des Augsburger Brecht-Festivals zusammengeschlossen, um den Dichter in Kombination mit eigenen Songs ins Heute zu holen. Eine ideale Besetzung: Bernadette macht Brechts Worte zum Gefäß für ihre Mission, und die Banda zeigt mit Wumms und Präzision ihre Kraft. Wenn E-Gitarre und Oud sich umarmen, ist das mehr als kultureller Crossover, es ist die Utopie dieser Aufnahme. Die ist greifbarer, als man denkt. Man stelle sich eine Welt vor, in der nicht mehr der Pass entscheidet, ob das Leben eines Menschen ins Glück oder ins Unglück führt. Noch ist es so, dass er anerkannt wird, "wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird". Dies zu ändern ist Aufgabe von uns allen, finden Banda, Bernadette und Brecht.