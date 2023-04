Im Herbst 2023 wird in Bayern der neue Landtag gewählt, und es stehen wichtige Weichenstellungen im Kulturstaat Bayern an. Verschiedene Verbände von Kulturschaffenden haben sich deshalb zusammengetan und Politiker aller Parteien am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Ziel der Organisatoren: "Dass unsere Positionen und Fragen zur zukünftigen Kulturpolitik gehört und idealerweise zum größten Teil vertreten werden." Mit im Boot sind der Verband der Münchner Kulturveranstaltenden e.V. (VDMK), der Verband für Popkultur in Bayern e.V. (VPBy), die Club & Kulturkommission Augsburg e.V. (CUKK), der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Landesverband Bayern e.V. (BBK), der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Bayern (VS) und die AG Filmfestival. Auf dem Podium werden sitzen: Andreas Jäckel (CSU), Susanne Kurz (Bündnis 90 / Die Grünen), Kerstin Radler (Freie Wähler), Volkmar Halbleib (SPD) und Helmut Kaltenhauser (FDP).

Podiumsdiskussion Kultur fragt Politik, 25. April, 19 Uhr, Werk7 Theater, Speicherstraße 22, München