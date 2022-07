Von Isabel Bernstein

Münchens grüne Bürgermeisterin Katrin Habenschaden wohnt in Aubing. Wenn sie mit der S-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle, dem Rathaus, fährt, passiert sie die Paketposthalle, wo in vielleicht gar nicht so ferner Zukunft Münchens höchste Hochhäuser stehen könnten. Was denkt sie, wenn sie dort vorbeifährt? Und warum wohnt sie eigentlich am Stadtrand und nicht mitten in München? Hat sie einen geheimen Lieblingsplatz in der Stadt? Und welche Ecken gefallen ihr am besten?

Um diese und weitere Fragen geht es bei "München persönlich", dem neuen Podcast der München-Redaktion. Meine Kollegen Ulrike Heidenreich und René Hofmann, beide Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, und Redakteurin Sabine Buchwald fahren dabei mit der Tram, dem Bus, der U- oder S-Bahn und manchmal auch mit der Fahrradrikscha mit interessanten Persönlichkeiten eine Strecke ab, die sich die Gäste selbst ausgesucht haben. Dabei geht es vorbei an Bauprojekten, über die derzeit debattiert wird, historischen Plätzen und Orten, die für die Befragten mit besonderen Erinnerungen verbunden sind.

Zum Start ist Ulrike Heidenreich mit Katrin Habenschaden in der S-Bahn von Aubing zum Marienplatz gefahren. Was die Bürgermeisterin dabei erzählt hat, hören Sie hier. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen, dann mit Persönlichkeiten wie Andreas Beck, dem Intendanten des Residenztheaters, der Gastronomin und Campingplatz-Betreiberin Sandra Dürr und Wolfgang Fischer, Chef des Innenstadt-Unternehmens-Vereins City-Partner, der genau erklären kann, wie es um die großen und kleinen Geschäfte im Herzen der Stadt steht.

GWG-Chefs müssen gehen Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft sind offenbar derart zerstritten, dass jetzt beide ihren Job verlieren. Damit bekommen 70 000 Münchnerinnen und Münchner einen oder zwei neue Chef-Vermieter.

Die Stadt kommt nach Ludwigsfeld In der Siedlung im Münchner Nordwesten sollen 1800 bis 2000 neue Wohnungen entstehen. Damit vervierfacht sich die Zahl der Bewohner auf etwa 6000. Kritik an dieser Verdichtung wurde im Stadtrat mit Verweis auf eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur gekontert.

Bayerisches Bier soll zum Weltkulturerbe werden Ein neuer Verein will für das "Bierland Bayern" bei der Unesco den begehrten Status eines immateriellen Weltkulturerbes erreichen. Hubert Aiwanger und Alfons Schuhbeck sollen die Sache voranbringen, doch die Hürden sind hoch.

Jeder vierte Euro fließt zurück Nach der Pleite des Unternehmens sollen anspruchsberechtigte Anleger wenigstens 25 Prozent ihrer Investitionen wiederbekommen. Das Insolvenzverfahren dürfte sich bis 2025 hinziehen, der Standort München bleibt erhalten.

Verfahren gegen sogenannte Hilfssheriffs "mit Bauchschmerzen" eingestellt Drei Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes fühlen sich offenbar auf den Schlips getreten und bringen am Hauptbahnhof einen Passanten grundlos zu Boden. Nun müssen sie Geldstrafen und Schmerzensgeld zahlen.

"Klassik am Odeonsplatz": Sperrungen für Autos und Busse Wegen der klassischen Konzerte am Wochenende wird der Odeonsplatz für Autos und Busse von Samstagmittag an bis zum frühen Montagmorgen gesperrt. Auch für Radfahrer und Fußgänger gibt es zeitweilig Einschränkungen.

Bahn sagt Einladung zur Debatte um zweite Stammstrecke ab Die Stadt München wollte den Konzern dazu befragen, warum der Bau massiv teurer werden und sich verzögern soll. Doch der lehnt ab.

