Till Hofmann über die neue Lust an der Kultur

Ohne Till Hofmann wäre die Kulturszene der Stadt ärmer. Lange hat er die Lach- und Schießgesellschaft geleitet, nun bahnt er die Zwischennutzung des leerstehenden Gasteigs an. Im SZ-Podcast "München persönlich" erzählt er, was ihn antreibt und was er von Bruno Jonas hält.