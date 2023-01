Sandra Forster ist eine des bekanntesten Gastronominnen Münchens. Wie lebt es sich als Club- und Restaurantbesitzerin? Was tut sich in der Szene? Und was kann München besser machen, um die Subkultur zu bewahren?

Von Jana Jöbstl

Sandra Forster ist Gastronomin aus Leidenschaft. Aktuell betreibt sie in München das "Blitz" (Restaurant und Club), das Barrestaurant "Charlie", das vegetarische Lokal "Kismet" sowie das Ausbildungsrestaurant "Roecklplatz".

Sie ist in Pullach im Landkreis München aufgewachsen, schon mit 14 Jahren aus dem Elternhaus ausgezogen und hat als Piercerin ihr erstes Geld verdient. Im Jahr 2000 startete ihre Gastro-Karriere: "Hit the Sky", ihre erste Bar, eröffnete sie in der Baaderstraße.

Wie viele Lokale und Clubs sie seitdem erschaffen hat (und wieder schließen musste), weiß Forster selbst nicht mehr genau. Doch ihre Erfahrungen inspirierten sie immer wieder zu Neuem.

Eine dieser Ideen verwirklichte sie zusammen mit Gastro-Kollege Michi Kern 2005 in der Lederstraße: ein erstes veganes Restaurant, das "Saf im Zerwirk".

Wie das in der Szene ankam? Unter anderem diese Frage beantwortet Sandra Forster in der Podcast-Folge, die in ihrem Restaurant "Blitz" auf der Museumsinsel, im Bus 132 und am Roecklplatz entstand. Es geht dabei nicht nur um die Arbeit, das Nachtleben und die Auswirkungen von Corona, sondern auch um Forsters Werdegang, ihren Alltag - und was München besser machen sollte, um die Subkultur zu bewahren.

Für den Podcast der München-Redaktion holen Social-Redakteurin Jana Jöbstl, Leute-Redakteurin Sabine Buchwald sowie Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, im Wechsel bekannte Münchnerinnen und Münchner an ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsplatz ab. Mit Tram, Bus, U- oder S-Bahn, dem Taxi oder per Rikscha geht es auf Erkundungstour.

Der Gast darf die Route wählen, es geht vorbei an historischen Plätzen und besonderen Orten mit Erinnerungen. Es geht um aktuelle Projekte und ganz persönliche Pläne.

