Junge Menschen konsumieren immer weniger Nachrichten, dafür spielen Nachrichtenangebote in sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle. Das zeigen aktuelle Studien . Ein Format, das genau dort ansetzt, ist die „NewsWG“ des Bayerischen Rundfunks. Auf Instagram erklären junge Journalistinnen und Journalisten die aktuellen Nachrichten aus der Welt. Dabei sitzen sie nicht im Studio, sondern berichten direkt aus der Wohngemeinschaft heraus – mal auf dem Sofa, mal vom Küchentisch.

Helene Reiner war eine der Entwicklerinnen dieses Formats – und sechs Jahre lang ein wichtiger Teil der NewsWG. Doch seit Ende Februar 2025 ist damit Schluss. Die 34-Jährige pendelt nun von München nach Mainz – zum ZDF heute journal. Dort ist sie Host des gleichnamigen Podcasts und spricht mit den Moderatoren des ZDF über die Nachrichten der Woche und über das, was im Nachrichtenalltag unerzählt geblieben ist.

Wie war es, die NewsWG zu verlassen? Was macht das mit einem, wenn man täglich mit so vielen Nachrichten konfrontiert wird? Und was rät sie jungen Medienschaffenden heute?

Helene Reiner war sechs Jahre Gesicht der „NewsWG“, jetzt ist sie Host beim ZDF heute journal-Podcast (Foto: Hanna Hocker)

Neben ihrer Rolle als Podcasterin moderiert Helene Reiner, ist Hochschul-Dozentin und legt als DJ auf – unter anderem auch immer wieder im Münchner Club Legal. Normalerweise wird in den Kellerräumen in der Nähe des Sendlinger Tors nachts zu elektronischer Musik getanzt. Für die Podcastfolge wurde an einem Freitagnachmittag die Tanzfläche vor dem leeren DJ-Pult zu einem Podcast-Studio umfunktioniert.

Wieso sich Helene Reiner genau diesen Ort ausgesucht hat, erzählt sie direkt zu Beginn dieser Podcastfolge von „München persönlich“.

Für den Podcast der München-Redaktion treffen sich Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, sowie Leute-Redakteurin Sabine Buchwald und Social-Media-Redakteurin Jana Jöbstl im Wechsel mit unterschiedlichen Gästen. Es geht um aktuelle Projekte und ganz persönliche Pläne, um Themen, die die Stadt bewegen. Das Podcast-Team der SZ lädt Menschen ein, die einen Bezug zu München haben. Sie wohnen in der Stadt oder sind zu Besuch. Sie stammen aus den Bereichen Politik, Gastronomie, Kultur, Sport oder Medien.

