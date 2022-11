Von Jutta Czeguhn, Michael Zirnstein und Magdalena Zumbusch

Neulich im Münchner Volkstheater: Der große Saal ist vollbesetzt bis unters Dach mit hippem Publikum, auf der Bühne unterhalten sich zwei Männer zwei Stunden lang über Gewissensfragen wie Kriegsdienst und Flugscham: der Erkenntnistheoretiker Markus Gabriel und Matze Hielscher. Wer Hielscher nicht kennt, dem wird er meistens vorgestellt mit "Der war mal Bassist bei Virginia jetzt!". Was stimmt, aber auch irrelevant ist. Mit seinem "Hotel Matze" (und weiteren Digital-Formaten) wurde er weit berühmter, 750 000 Hörer hat er regelmäßig. Pop-Kollegen wie Lena, aber auch Politikern wie Claudia Roth, Regisseuren wie Fatih Akhin oder Unternehmern wie Harald Glööckler entlockt er mit smarten, einfühlsamen, freundlichen Fragen viel sonst Verborgenes.

Das ist womöglich das Erfolgsrezept der beliebtesten Internet-Talk-Sendungen: Man lässt Menschen, die sich prima mit irgendwas auskennen, sich unterhalten, lässt sich davon unterhalten und kann jederzeit dabei Auto fahren, kochen oder die Steuererklärung machen. Die Podcast-Gastgeber werden irgendwann Vertraute, Freunde fast, die man gerne auch einmal in echt sehen möchte: Deswegen sind Live-Termine der populärsten Podcasts gerade Selbstläufer im Veranstaltungs-Zirkus - dann eben nicht mehr als "play on demand" ("Pod"), sondern als einmaliges Ereignis.

BR-Klassik-Podcast

Schau an, auch ein Routinier wie Sir Simon Rattle hat noch Lampenfieber. Nicht so sehr vor Konzerten, sondern vor ersten Proben. Das sei ihm einmal bei den Wiener Philharmonikern so ergangen. Da hätte er sogar den Tod vorgezogen, verrät der künftige Chef des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) mit britischem Understatement seiner künftigen Mitarbeiterin, der Geigerin Anne Schoenholz in deren Podcast. Der wird regelmäßig im orchestereigenen Container im Werksviertel-Mitte produziert und ist immer dienstags auf BR Podcast zu hören. Gerade ist die erste Staffel zu Ende gegangen und die zweite in Planung. Dann kann auch wieder Publikum dabei sein, bei begrenzter Publikumszahl, versteht sich.

Host Anne Schoenholz will Einblick geben in den "Orchesterkosmos". Wie ticken diese Menschen, die uns da ganz in Schwarz als klingender Organismus gegenübersitzen? Alles Individuen mit Sorgen, Nöten, Schrullen, Freuden. Wie reagieren sie auf Kritikerschmäh, wie geht so ein Riesenapparat auf Reise, wie steht es heute um Geschlechtergerechtigkeit im Orchester? Schoenholz lädt aber auch Gäste ein, auf die man gar nicht kommen würde. Über guten Geschmack etwa sinniert sie mit Sterne-Koch Tohru Nakamura, der eine intakte Küchenmannschaft mit einem gut aufeinander eingestimmten Orchester vergleicht.

Anne Schoenholz, der Orchesterpodcast, zum Nachhören in der BRSO-Mediathek unter www.br-so.de

Physikstunde unter Freunden

Detailansicht öffnen Als "Rockstars der Wissenschaft" bezeichnen sich die Podcaster Reinhard Remfort (l.) und Nicolas Wöhrl. (Foto: Lustspielhaus)

Als Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort 2013 starteten mit "Methodisch inkorrekt", war die deutsche Podcast-Welt noch klein. Mit zwei Vorreitern der deutschen Wissenschaftspodcast-Szene hat man es also zu tun: Die Physiker bereiten wissenschaftliche Themen auf, für jeden verständlich. Und gehen dabei dem Namen getreu sehr methodisch vor. Zwei feste Bestandteile hat jede Folge: Ein Experiment, das jeder zuhause nachstellen kann. Und den "Schwurbel der Woche", der pseudowissenschaftliche Produkte oder Themen aufdeckt.

Für das "Aktionsangebot" von 499 Euro bietet ein deutsches Mentoring-Unternehmen etwa an, innere "Geldwunden" der Kunden zu heilen - und sie finanziell sorgenfrei zurückzulassen. Teils sind die angeblich wissenschaftlichen Produkte aber auch glaubhafter verpackt, hier bietet der Podcast echten Lerneffekt und Orientierungshilfe. Den Großteil der meistens an die drei Stunden langen Folgen füllt aber einfach das Gespräch der beiden zu wechselnden Themen mit Physik-Bezug. Man hört, dass Wöhrl und Remfort sich nach ihren bald zehn gemeinsamen Podcastjahren gut kennen.

Methodisch Inkorrekt, Fr./Sa., 24./25. März 2023, 20 Uhr, Lustpielhaus, Occamstraße 8, minkorrekt.de/

Frauen am Berg

Die Lieblingsfolge? Vielleicht Annas Selbstversuch, zwei Nächte allein im Wald zu verbringen. Es ging um das Thema Wildnis, das Anna Hadzelek, Antonia Schlosser und Katharina "Kaddi" Kestler ziemlich kritisch hinterfragt haben. Seit Juli 2020 hosten die drei den BR-Podcast "Bergfreundinnen", entwickelt von der Bergsteigerredaktion bei Bayern 2, zusammen mit der Community der Munich Mountain Girls. Die Themen der mittlerweile mehr als 100 Folgen sind so unglaublich weit gefasst und spannend, dass auch Frauen, die Höhenmeter nur sehr widerwillig überwinden, regelmäßig zuhören: Es geht um Geschlechter und Klischees am Berg, um Wintersport und Klimaschutz, um die Frage, wie Profi-Bergsteigerinnen die Menstruation auf 8000 Metern handeln, was vom Phänomen der notorischen Insta-Gipfelfotos zu halten ist, um Erste Hilfe am Berg.

Dann war da noch Kaddis Mountain-Bike-Unfall, nach dem sie im Koma lag, der die Community betroffen machte. Und natürlich die Alpenüberquerung der drei, bei der auch ein Filmteam dabei war. Im Januar, wenn es einen Live-Podcast der Bergfreundinnen beim "Wild Festival" in Wolfratshausen gibt, wird auch die Alpenüberquerungs-Doku zu sehen sein. Und irgendwann im kommenden Jahr ist auch wieder eine gemeinsame Community-Wanderung geplant.

Bergfreundinnen, BR-Podcast, www.br.de, Gedanken und Geschichten vom Berg kann man den Bergfreundinnen via Sprachnachricht aufs Handy erzählen unter Tel. 0151/1219 5555

True-Crime-Podcasts

Detailansicht öffnen Ex und hopp: Leonie Bartsch (l.) und Linn Schütze machen es sich zu Mords-Geschichten bequem. (Foto: Johanna Sturz)

Wer sagt denn, dass Verbrechen sich nicht auszahlt? Zumindest über Kriminelle und ihre echten Fälle zu reden, ist ein überaus erfolgreiches Podcast-Modell. Nicht nur, wer einst mit "Aktenzeichen XY" (die einen eigenen Podcast haben) auf Verbrecherjagd ging, vertieft sich in "True Crime"-Geschichten. Absurden Morden, rätselhaften Cold Cases, mysteriösen Sekten oder Mafia-Storys spüren zum Beispiel die Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze nach, was sie nun sogar zwei Tage hintereinander in den Circus Krone bringt. Sie recherchieren genau, etwa was 1968 mit dem "Killer-Mädchen" in Newcastle geschah, sie besuchen Tatorte, reden mit Hinterbliebenen - aber beim Plaudern kippen sie auch schon mal eine Flasche Wein, daher ihr Podcast-Titel "Mord auf Ex".

Detailansicht öffnen Spürt auch "kalten Fällen" nach: der Rechtsmediziner Klaus Püschel. (Foto: Axel Kirchhof)

Detailansicht öffnen Ist im Deutschen Theater "Mördern auf der Spur": der Profiler Axel Petermann. (Foto: Stefan Kutner)

Für Tino Grosche fing es mit seinem "Tresen-Talk" an. Sein "Blutspuren"-Podcast über echte Fälle wie eine "Leiche ohne Kopf und Gliedmaßen" zog aber immer mehr Gäste an, die sich live gruseln wollen. So entwickelte der Magdeburger ein "True Crime Event" für die Massen: Auch im Deutschen Theater werden "Deutschland bekanntester Profiler" Axel Petermann, der "wohl renommierteste Rechtsmediziner" Klaus Püschel und "die erfahrenste Gerichtsreporterin" Gisela Friedrichsen "Mördern auf der Spur" sein. Diesmal geht um einen bereits von ARD und Netflix verfilmten Serienmord an 20 Frauen und um die immer noch offenen Fragen im Münchner "Parkhausmord".

Meist nicht in Mord, aber auch in juristische Aufregerthemen hängen sich Solveig Gode und Kayan Özgenc rein. In ihrem Podcast "Macht und Millionen" rollen die "Business-Insiderinnen" anhand von eigenen Recherchen Wirtschaftsverbrechen von schillernden Millionären und gestürzten Managern auf, so auch live den (tiefen) Fall von Patricia Schlesinger, der über eine Korruptions-Affäre gestürzten Ex-Intendantin des Rundfunks Berlin Brandenburg.

Macht & Millionen, Do., 24. Nov., Freiheitshalle; Mördern auf der Spur, Mo., 5. Dez., Deutsches Theater; Fr./Sa., 23./24. Juni, Circus Krone; Mord auf Ex, Fr. & Sa., 23. & 24. Juni 2023, Circus Krone

Männer-Podcasts

Detailansicht öffnen Kackis auf Tour: Das Podcast-Trio "Kack und Sachgeschichten" geht auf "Brainfuck"-Reise. (Foto: Weber Martins)

Angeblich hören mehr Frauen Podcasts als Männer. Dabei haben die Kerle das Schwadronieren und Blödeln über scheinbar Belangloses seit bestimmt Jahrtausenden doch perfektioniert. Drei Stunden lang können sich zum Beispiel der Hamburger Impro-Theatermann Fred Hilke und seine Jungs in den "Kack und Sachgeschichten" über Filme, Forschung "und anderen großen Shit" auslassen. Ja, es muss immer auch etwas anrüchig sein, wenn "die Kackis" sich bei zu viel Bier über Campingtoiletten, den "Furz der Karibik" oder Erdenmenschen auf dem Mars ("Der Arschianer") hineinsteigern. Das machte sie zum "beliebtesten Podcast im Genre TV & Film in Deutschland" auf Spotify. Das Crowdfunding für ein Musical ist gestartet!

Detailansicht öffnen Zusammen abhängen: das Erfolgsrezept des Podcasts Proseccolaune. (Foto: Leon Kelm)

Mit Schaumwein helfen Chris Nanoo und Marek Bäuerlein dem Humor auf die Sprünge, wenn sie im Comedy-Podcast "Proseccolaune" über ihre Handverletzungen beim Möhrenschneiden, Hundewelpen, Baumärkte, Kippenrauchen und Sandwichmaker plauschen (was hier manchmal von Plüsch kommt, denn sie treten auch in Handpuppenvideos auf). Jetzt gehen sie "Auf die feine Tour" - Prösterchen!

"Kack und Sachgeschichten", Mi., 7. Dez., Schlachthof; Proseccolaune, Mi., 30. Nov., Nachtgalerie

Harry-Potter-Podcast

"Ist das dein Ernst, wir machen 'nen Podcast über Harry Potter, dass du mit dem Mantel da sitzt, mit der Brille und mit der gemalten Narbe, Michel?", fragt Manu eingangs der ersten Folge. So abwegig ist die Idee nun auch wieder nicht, Potter-Casts gibt es zuhauf. Manu (31, Rawenclaw) und Michel (Hufflepuff) nehmen sich die Bücher J.K. Rowlings auch mit großer Kennerschaft Kapitel für Kapitel vor und können sich stundenlang über das lückenhafte Sicherheitskonzept der Zauberlehranstalt Hogwarts auslassen. Was die beiden aber von vielen Potterologen unterscheidet, ist, dass sie das Coming-of-Age-Drama des jungen Harry bei allem Ernst sehr humorvoll nehmen, dass sie wahre (Zauber-)Sprücheklopfer sind und auch mal Dementoren-Szenen mit Helge-Schneider-Stimme nachspielen, wie sie vielleicht hätten besser laufen können. Gerade weil sie oft unter dem Tarnmantel agieren, macht das enthüllende Live-Auftritte umso spannender.

Hagrids Hütte, Sa., 15. Apr. 2023, Paulaner am Nockherberg, hagridshuette.de

Psychologie-Stunde

Detailansicht öffnen Lieber zu exakt als zu ungenau in ihrem Podcast "Psychologie to go!": Franca Cerruti. (Foto: A.S.S. Concerts)

Die Psychologin Franca Cerutti bearbeitet jede Woche ein psychologisches Thema. Mal alleine, mal zusammen mit einem Gast behandelt sie psychologische Themen wie das "Gaslighting": Das ist in aller Munde, und doch ist es hilfreich, wenn eine Expertin dem Begriff mal klare Konturen gibt. Einige Themen streifen den Bereich der Psychiatrie, wie etwa eine Folge rund um Medikamenten-Abhängigkeit. Manche Erklärungen sind recht offensichtlich: dass eine wirtschaftskriminelle Handlung etwa eine gewisse Drucksituation voraussetzt (Bilanzen unter der Analysten-Erwartung beispielsweise) sowie eine Vertrauensposition, die ausgenutzt werden kann, bei niedriger Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Wer hätte es gedacht.

In dieser aktuellen Folge zu Gier und Wirtschaftskriminalität unterhält Cerutti sich mit dem Europol-Experten für Kriminalpsychologie Benjamin Schorn aber auch über sehr interessante Zusammenhänge. Den zwischen einem schlechten Selbstwertgefühl und einer hohen Anfälligkeit für wirtschaftskriminelle Machenschaften etwa. Und letztlich ist die gründliche, bedachte Gesprächsführung Ceruttis auch genau die Stärke des Podcasts. Alles Schritt für Schritt, lieber zu genau als ungenau. Man fühlt sich immer gut an die Hand genommen bei Cerutti.

Psychologie to go!, Do., 13. April 2023, 20 Uhr, Backstage, Reitknechtstraße 6, psychologie-to-go.podigee.io