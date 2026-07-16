SZ-Podcast „Hey München“Warum Münchner Brauereien mit Tiefengrundwasser spülen

Zum ersten Mal werden die Münchnerinnen und Münchner mit Verboten zum Wassersparen aufgerufen. Um diese historische Maßnahme und um eine SZ-Recherche zum Umgang von Münchner Brauereien mit wertvollem Tiefengrundwasser geht es in der aktuellen Folge von „Hey München“. Außerdem sprechen die beiden Hosts Lisa Bögl und Heiner Effern über den rechtsradikalen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ), der sich am 22. Juli zum zehnten Mal jährt.

Wertvolles Tiefengrundwasser zum Spülen

Private Pools dürfen nicht mehr befüllt werden, Autos nicht mehr außerhalb von Waschanlagen gewaschen werden und Gärten darf man nicht mehr zwischen neun und 19 Uhr gießen: Um Wasser zu sparen, hat die Stadt erstmals Verbote eingeführt. Im Podcast sprechen die beiden Hosts über die Hintergründe. Und es geht um eine SZ-Recherche zum Tiefengrundwasser: Münchner Brauereien verwenden das wertvolle Wasser nicht nur zum Bierbrauen, sondern auch zum Spülen. Wie die Brauereien das erklären und wie die Politik darauf reagiert, ist im Podcast zu hören.

Zehn Jahre nach dem OEZ-Attentat

Zehn Jahre ist es her, dass ein rechtsradikaler Attentäter neun Menschen am OEZ erschoss. An den Tattag erinnern sich viele Münchner noch: Die Lage war anfangs unklar, die Stadt war durch die kursierenden Meldungen über weitere Schüsse an anderen Orten alarmiert. Die Menschen, die bei dem Attentat getötet wurden, waren überwiegend junge Leute. Der Täter erschoss sie aus rassistischen Motiven. Bis man die Tat als rechtsradikalen Anschlag bezeichnete, dauerte es dennoch lange. Im Podcast geht es darum, welche Bedeutung diese Einordnung hat und wie den Opfern dieses Jahr gedacht wird.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.