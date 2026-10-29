Warum gehen junge Menschen auf die Straße? Und was erwartet die Polizei? In der neuen Folge von „Hey München“ blicken die Hosts auf die Demonstrationen. Zudem geht es um zwei junge Münchner, die die Stadt mit Bäumen retten wollen.

Die Proteste der Gen Z schwappen aus Frankreich, Italien und anderen europäischen Ländern nach Deutschland. Auch in München ist eine Demonstration angekündigt. Zudem hat in dieser Woche der Baumentscheid eine wichtige Hürde genommen. Die Initiative will Tausende Bäume pflanzen, um die Stadt vor immer heißer werdenden Sommern zu schützen.

Proteste der Gen Z: Demonstration vor der Universität

Mehr als 7000 Menschen haben sich auf der Seite des Bündnisses „Gen Z regelt“ für die Demonstration angemeldet, die am Samstag, 31. Oktober, auf dem Geschwister-Scholl-Platz stattfinden soll. Die Behörden gehen von etwa 1000 Teilnehmenden aus. Während die Proteste junger Menschen in Frankreich und Italien eskaliert sind und es mitunter zu Gewaltexzessen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten kam, blicken die Sicherheitsbehörden hier gelassen, aber mit wachsamem Auge auf die Demonstration. Im Podcast diskutieren die Hosts Heiner Effern und Linus Freymark die Beweggründe der jungen Menschen, lassen sie zu Wort kommen und widmen sich der Frage, wer die Organisatoren der Proteste sind.

12 000 Bäume für München: Zwei junge Münchner und der Baumentscheid

Stefanie Günther und Joseph Coenen haben ein großes Ziel: Bis 2040 wollen sie etwa 12 000 zusätzliche Bäume in München pflanzen, um die Stadt gegen die immer heißer werdenden Sommer zu schützen. Damit sind sie nicht allein – für ihren Baumentscheid haben sie mehr als 60 000 Unterschriften gesammelt und diese nun der Stadtpolitik übergeben. Bedeutet das also, dass die 12 000 Bäume kommen werden? Host Heiner Effern rechnet eher mit einem Kompromiss als einer vollkommenen Realisierung der Forderung. Aber auch das wäre ein Fortschritt –wegen des Klimawandels drängt schließlich die Zeit. Und Bäume sind zwar teuer, aber essenziell, um die Stadt während der Hitzeperioden zu kühlen.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch bei „Hey München“ die Themen der Woche. Was war los in München? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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