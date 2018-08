6. August 2018, 18:15 Uhr Plötzlicher Reichtum Ein Sechser im Lotto - und dann?

Auf Rainer Holmers Couch landen alle Großgewinner. Der Beamte von Lotto Bayern hat zweifelnde Senioren, verlorene Mittdreißiger oder kurzentschlossene Aussteiger beraten - und manche vor Fehlern bewahrt.

Von Philipp Crone

Der entscheidende Weg eines Lotto-Millionärs ist sterbenslangweilig. Er betritt den Empfangsbereich an der Theresienhöhe 11 und meldet sich am Empfang. Hier liegt das Glücksblatt aus, das Branchenmagazin, drei alte Lotto-Maschinen, aus denen früher die Kugeln gezogen wurden, stehen in Vitrinen. Dann, sagt Rainer Holmer von Lotto Bayern, die Weste auch bei Gluthitze über dem T-Shirt und einen dünnen Haar-Kranz über der Fastglatze, "wird er zur Kundenservice-Stelle gebracht". Dort, in einem schlichten Hellholzbüro, werden Formalitäten erledigt, Lottoschein und Personalien überprüft. Dann ...