Es gibt einige Marken, deren Name steht für das Produkt selbst. Tempo und Kleenex, Tesa und Uhu sind solche Marken. Auch Labello und Maggi oder auch Spüli sind im Grunde das reinste Namedropping. Und doch weiß jeder gleich, was gemeint ist. Vielen Käufern ist es dabei sogar egal, welche Firma sich dahinter verbirgt und ob es sich um das originale Marken- oder ein No-Name-Produkt handelt.