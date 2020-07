Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd ist die Polizei im Osten der Landeshauptstadt am Wochenende sogenannten Autoposern auf die Pelle gerückt: mehrheitlich jungen Männern, die ihren Fahrzeugen so zugeneigt sind, dass sie gern frisieren, nächtelang um den Block fahren, Motoren aufheulen lassen oder in Gruppen um die Autos herumstehen. An zwei Tankstellen in Ramersdorf und Unterföhring sprachen die Beamten insgesamt 30 Platzverweise aus und stellten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Die Gruppen hatten sich dort versammelt, nicht getankt, nicht eingekauft und die Aufforderung der Pächter ignoriert, das Gelände zu verlassen. In Perlach und Ottobrunn wurden in der Nacht auf Sonntag mehr als 100 Personen aus der Szene mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt, einige auch mit Alkohol, mit Drogen oder ohne Führerschein.