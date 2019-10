Münchens Plätze sollen schöner werden - und die Bürger sollen dabei mitreden dürfen. Der Bauausschuss im Stadtrat hat am Dienstag beschlossen, bei der Neugestaltung ein Verfahren der Bürgerbeteiligung zum Standard zu machen. Das geht auf eine Initiative der SPD zurück. Zurzeit ist die Verschönerung folgender Plätze in Planung: Barer Straße/Ecke Nordendstraße, Esperanto-, Europa-, Loretto- und Bonner Platz. Zunächst soll eine Grundlage für die Diskussion geschaffen werden, mit Analysen, Anregungen, Skizzen. Dann formulieren Bürger, was ihnen wichtig ist. Schließlich werden die Ergebnisse in die Studie zur Vorplanung eingearbeitet.