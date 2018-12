10. Dezember 2018, 19:03 Uhr Städtebau Lob dem Plattenbau

Eine Chance: die Wohnsiedlung in Neuperlach.

"Neuperlach ist schön": So der provokante Titel einer Studie über die Münchner Großraumsiedlung. Sie könnte ein Standardwerk werden - auch für all die anderen abgestempelten Häuserblocks von Steilshoop bis Marzahn.

Von Gerhard Matzig

Die Schönheit liegt letztlich im Auge des Betrachters. Genau das macht es aber schwierig. Denn was ist zu sehen? Etwa an der Ecke Hugo-Lang-Bogen / Karl-Marx-Allee, wo im Münchner Südosten die Gartenstadt Trudering mit ihrem dörflichen Eigenheimcharme und den Jägerzaunumfriedungen abrupt endet. Beziehungsweise: Wo das größte westdeutsche Siedlungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg, es heißt Neuperlach, ist ein halbes Jahrhundert alt und trägt den heute etwas angestaubten Neo-Futurismus schon im Namen, wo also dieses Regalwohnen seit 1967 mit den ersten ...