21. November 2018, 18:50 Uhr Planungen Hilfe für die Retter

Zwei neue Wachen und zahlreiche Sanierungen: Mit einem 700-Millionen-Euro-Programm will der Stadtrat Münchens Brandbekämpfer fit für die Zukunft machen

Von Dominik Hutter

Es ist nicht immer leicht, eine neue Adresse zu finden. Bei ihrer Suche nach einem Standort für die Feuerwache Laim konzentrierten sich die Planer der Branddirektion schließlich auf das Gelände der städtischen Baumschule an der Gotthard- und Fischer-von-Erlach-Straße. Nur: Das Areal ist längerfristig als Wohngebiet im Gespräch, die Planungen - bei denen die Feuerwehr dann ein kleiner Teil wäre - ziehen sich wohl noch über Jahre.

Und dann soll ja auch noch die U-Bahn nach Pasing verlängert werden. Der künftige Standort der Feuerwache 3 wird als Lagerfläche für die Baustelle benötigt. Es könnte daher 2031 oder noch später werden, bis die Feuerwehr ihre neue Dependance beziehen kann - was aus Sicherheitsgründen als nicht vertretbar gilt. Denn aktuell sind die Anfahrtswege der Einsatzfahrzeuge zu lang, die Retter sollten maximal zehn Minuten nach Eintreffen eines Notrufs vor Ort sein. Die Lösung soll nun ein 15 Millionen Euro teures Provisorium sein, in dem die Feuerwehr zehn Jahre lang unterkommt.

Bis 2021 soll es stehen, die exakte Adresse ist noch unklar. Länger wollen die Verantwortlichen nicht mehr warten, im Einsatzgebiet liegt unter anderem das Klinikum Großhadern. Und die nächstgelegene Feuerwache in Pasing soll schließlich weiter gen Westen wandern und dabei auf zwei neue Standorte verteilt werden, in Aubing und in Allach. Die entstehende Lücke muss von Laim aus betreut werden. Weil aber das Provisorium nicht so gut ausgestattet werden kann wie eine "echte" Wache, muss für die Übergangszeit die alte Feuerwache 3 an der Heimeranstraße im Westend erhalten bleiben. Sie ist eigentlich zur Schließung vorgesehen. Der Stadtrat hat dieser Idee noch nicht zugestimmt, der Kreisverwaltungs- und der Kommunalausschuss haben die Entscheidung in die nächste Stadtrats-Vollversammlung am Dienstag vertagt.

"Zielplanung Feuerwachen 2020" nennt sich das Programm, das die Branddirektion nun schon seit einigen Jahren plant und umsetzt. Das Hin und Her rund um die Feuerwache Laim zeigt, wie schwierig die geplante Neuordnung der Münchner Brandschützerszene wird. Und teuer obendrein: Mindestens 700 Millionen Euro soll es kosten, die Feuerwehr fit für die Zukunft zu machen. Die steigende Einwohnerzahl spielt dabei eine große Rolle. Die neu entstehenden Stadtteile vor allem im Norden, Nordwesten und Nordosten machen den Bau zusätzlicher Feuerwachen erforderlich - aus heutiger Sicht lässt die Abdeckung dort zu wünschen übrig. Statt der bisherigen zehn soll München künftig zwölf Feuerwachen haben. Das hat der Stadtrat bereits 2013 grundsätzlich beschlossen. Dafür werden die Feuerwachen Pasing (Bassermannstraße) und Milbertshofen (Moosacher Straße) geschlossen. Die Einsatzkräfte besetzen stattdessen künftig vier Wachen: Neben denen in Allach und Aubing entstehen Neubauten in Feldmoching und Freimann.

Schon erledigt ist der 84 Millionen Euro teure Neubau in Schwabing. Die Feuerwache 4 ist 2016 aus der Nordend- in die nahegelegene Heßstraße umgezogen. An der Anzinger Straße, wo die Feuerwache Ramersdorf ein neues Gebäude erhalten soll, haben im Sommer 2017 die Rohbauarbeiten begonnen, die Inbetriebnahme ist 2022 geplant. Knapp 100 Millionen Euro werden dafür benötigt. Noch teurer wird die Sanierung der Hauptfeuerwache in der Altstadt, die in einem prachtvollen Altbau von 1904 residiert: 111 Millionen Euro könnten fällig werden, um das Gebäude nahe des Sendlinger Tors auf Vordermann zu bringen. Los gehen soll es Mitte 2019, gebaut wird bei laufendem Betrieb wohl bis 2026. Im Jahr 2020 soll die Sanierung der Feuerwache Neuperlach an der Heidestraße beginnen. Sie kostet rund 68 Millionen Euro und soll bis 2027 abgeschlossen sein.

Mit der Neuordnung reagiert die Branddirektion auch auf neue Strukturen in der Stadt. So liegt die Feuerwache Westend, wenn man die Verteilung der Dienststellen über die ganze Stadt betrachtet, eigentlich zu nah an der Innenstadt und damit der Hauptfeuerwache. Der Standort galt einst aber als sinnvoll, um das damals noch auf der Theresienhöhe angesiedelte Messegelände mitabzudecken. Das ist bekanntlich schon seit 1998 nicht mehr notwendig.

Inzwischen aber entstehen auf bislang eher dünn besiedelte Gebieten am Stadtrand neue Wohnquartiere - das macht die Westverschiebung und Aufstockung der dortigen Feuerwachen erforderlich. "Problemzonen" gibt es freilich auch nach Umsetzung nach Konzepts noch: in Waldtrudering etwa oder in Harlaching. Zum Glück für die dortigen Bewohner existiert zusätzlich auch noch die Freiwillige Feuerwehr. Natürlich rückt gleichzeitig auch die Berufsfeuerwehr pünktlich aus, sie benötigt aber eben (unter anderem wegen der mangelnden Tragfähigkeit der Thalkirchner Brücke) ein paar Minuten länger.

Bereits 2002 saniert wurde die Dienststelle Sendling an der Aidenbachstraße. Allerdings soll die dortige Feuerwehrschule erweitert werden - wofür ein benachbartes städtisches Grundstück vorgesehen ist. Neu ins Konzept aufnehmen will die Branddirektion die Feuerwache Oberföhring. Sie galt bislang als vergleichsweise schwach ausgelastet. Damit könnte es allerdings bald vorbei sein: Die neuen Wohnviertel in der Nähe könnten nun eine Erweiterung notwendig machen.