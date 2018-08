8. August 2018, 18:51 Uhr Planung abgeschlossen Kinderklinik wird kleiner und höher

Das Haunersche Kinderspital hat die Planungen für den Neubau des Klinikums auf dem Campus Großhadern abgeschlossen. Bereits 2015 gab es einen ersten Entwurf, in den vergangenen Jahren wurden die Pläne an die medizinischen Anforderungen der Universität und an den Gesamtplan für den Campus in Großhadern angepasst. Demnach soll das Gebäude der Kinderklinik nun direkt an die Geburtshilfe rücken und insgesamt weniger Grundfläche verbrauchen. Dafür erhält die Kinderklinik ein zusätzliches Ober- und Untergeschoss, wodurch ein Teil der Grünflächen im Patientengarten erhalten bleibt. Auf den 90 mal 90 Metern sollen die Wege für Mitarbeiter und Patienten kürzer werden. Künftig sollen hier knapp 200 Betten stehen.

Wegen weiterer Planungen und Genehmigungsverfahren wird der Bau wohl erst um den Jahreswechsel 2019/20 beginnen. Wann das neue Hauner eröffnet wird, ist laut Klinikum derzeit noch nicht klar. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bereits in diesem Jahr starten und 2022 beendet sein. Damit ist aber nun nicht mehr zu rechnen. Der Neubau des Kinderspitals soll insgesamt 190 Millionen Euro kosten. Vor drei Jahren gingen die Planer noch von 165 Millionen aus. Die Mehrkosten lassen sich laut Klinikum auf die stark gestiegenen Preise von Baufirmen und Handwerkern zurückführen. Den Mammutanteil der Kosten stemmt der Freistaat Bayern: Er bezuschusst "Das neue Hauner" mit 150 Millionen Euro, Spenden machen knapp 20 Millionen Euro aus. Das derzeitige Gebäude an der Lindwurmstraße ist mehr als 130 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen moderner Kindermedizin.