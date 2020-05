Die geplante Tram-Westtangente soll neue Direktverbindungen zwischen den Stadtbezirken Neuhausen-Nymphenburg, Laim, Hadern, Sendling-Westpark sowie dem Bezirk Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln schaffen. Die Strecke würde den Umstieg zu drei U-Bahn-Linien sowie der S-Bahn in Laim ermöglichen. Die Regierung von Oberbayern hat nun das Planfeststellungsverfahren, also das Verfahren zur Baugenehmigung, eingeleitet. Von diesem Mittwoch, 27. Mai, bis Freitag, 26. Juni, sind die Unterlagen im Planungsreferat in der Blumenstraße 28 b (Auslegungsraum 017, Erdgeschoss) einsehbar, jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Einen barrierefreien Eingang gibt es an der Blumenstraße 28a. Online sind die Unterlagen unter regierung.oberbayern.bayern.de unter der Rubrik "Personenbeförderung" abrufbar. Betroffene können bis zwei Monate nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der Landeshauptstadt oder der Regierung von Oberbayern Einwände erheben.