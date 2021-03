Die Familie Heide zieht einen Schlussstrich und gibt die Traditionsgaststätte Heide Volm in Planegg vollends auf. Sie begründet den Schritt in einer Mitteilung mit der "anhaltenden Pandemie" und der damit verbundenen "Perspektivlosigkeit" für eine baldige Öffnung der Gaststätte. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Familie Heide nach 83 Jahren das Bräurosl-Zelt auf dem Oktoberfest abgegeben und auch dies mit Corona begründet. Damals hieß es noch, man wolle sich auf den Betrieb der bekannten Ausflugsgaststätte in Planegg konzentrieren, deren Wurzeln bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Dazu wollte man sich bewusst verkleinern. Der Abriss des großen Festsaals, der als "Vergnügungspalast vor den Toren Münchens" bekannt war, läuft seit Ende Februar. Doch nun soll auch die Gaststätte aufgegeben werden. "Der operative Betrieb des Wirtshauses und Biergarten Heide Volm wird eingestellt", heißt es kurz und knapp. Die aktuelle Krise lasse "keine andere Wahl".