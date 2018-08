24. August 2018, 21:56 Uhr Planegg Ramponiertes Fahrrad

Beim Rangieren auf dem Parkplatz des LMU-Campus in Martinsried ist am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Unbekannter mit seinem Auto gegen ein Fahrrad gestoßen. Anschließend begingen er und sein Beifahrer Fahrerflucht. Laut Polizei entstand am Rad ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 089/6216-3322 oder 089/89925-0.