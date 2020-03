Wie würden Jugendliche wählen? Diese Frage wird an diesem Freitag, 6. März, im Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium und im Jugendtreff Waaghäusl geklärt. Die Gemeinde veranstaltet ein "Speed Debating" für Schüler von 14 Jahren an. Es gibt Wahlzettel und Wahlurnen, es darf kumuliert und panaschiert werden. Die Ergebnisse werden aber vor der Wahl am 15. März nicht verraten.