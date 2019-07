24. Juli 2019, 21:25 Uhr Planegg Käfer schließt Planegger Filiale

Feinkost-Unternehmer wechselt mit seinem Laden nach Solln

Es sollte ein Zeichen für die hohe Qualität der Planegger Geschäfte an der Bahnhofstraße und auch ein Beleg für die Kaufkraft im Ort sein: Die Eröffnung der Filiale des Münchner Feinkost-Unternehmers Käfer im März vergangenen Jahres hatte große Erwartungen geweckt. Doch das Geschäft lief wohl nicht gut genug. Die Filiale mit einer Fläche von rund 230 Quadratmetern an der Bahnhofstraße wird jedenfalls in ein paar Tagen geschlossen.

Käfer hatte den Laden neu gestaltet und viel Geld investiert, unter anderem in einen begehbaren Kühlraum. Geboten wurde ein preiswertes Mittagsmenü, das man auch auf einem Holzpodium im Freien genießen konnte. Und dazu die Spezialitäten, die Käfer üblicherweise in seinen Filialen anbietet. Doch zur Überraschung des Unternehmers blieb die große Kundschaft aus, oft war der Laden nahezu leer. Möglicherweise konnte sich Käfer mit seinem Angebot nicht gegen die starke Konkurrenz im Ort durchsetzen. Käfer will die Planegger Filiale nun in Solln an der Frans-Hals-Straße unterbringen. Das in Planegg beschäftigte Personal soll in Solln weiterarbeiten können. Wer in den Laden an der Bahnhofstraße zieht, ist noch offen.