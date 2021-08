Von Rainer Rutz, Planegg

40 Wohnungen in Planegg und Martinsried gehören derzeit der Gemeinde, die Miete ist daher relativ preiswert. Das gilt auch für weitere 140 Wohnungen, die von der Baugesellschaft München-Land (BML), der Planegg und andere Landkreis-Gemeinden angehören, zweckgebunden vermietet werden. Demnächst kommen weitere 16 barrierefreie Wohnungen dazu. Sie werden gerade in einem dritten Bauabschnitt an der Münchner Straße fertiggestellt. Der neue BML-Geschäftsführer Karl Scheinhardt besuchte jetzt zusammen mit Vertretern des Landratsamts, der Regierung von Oberbayern, der Gemeinde und den beiden Architekten Klaus Molenaar und Roland Speckle die Baustelle. "Bezahlbaren Wohnraum" zu einem Quadratmeter-Preis von knapp unter zehn Euro wolle man weiterhin in Planegg schaffen, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Dies sei "ein Pflichtfach der Gemeinde". Das Projekt war unter seinem Vorgänger Heinrich Hofmann (SPD) vom Gemeinderat beschlossen worden.

Die Kommune zahlt für die 16 Zwei- und Vier-Zimmer-Wohnungen rund 4,2 Millionen Euro, das Projekt wird mit weiteren 2,9 Millionen Euro vom Staat gefördert. Der Grund gehört der Gemeinde. Die Wohnungen sollen bis zum Frühjahr fertig sein, sie sind knapp geschnitten, für kleine Familien jedoch geeignet. Was den Fertigstellungstermin betrifft, solle man "den Tag nicht vor dem Abend loben", sagte Geschäftsführer Scheinhardt. Er spielte damit auf die gegenwärtige Mangelsituation in der Baubranche an. Derzeit fehle es etwa an Holzbauteilen, aber auch an Fachkräften.