Eine Drogen- und eine Trunkenheitsfahrt notierten Beamte der Planegger Polizeiinspektion am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag. Gegen 19 Uhr am Donnerstag fiel ein 31-jähriger Gräfelfinger mit seinem Pkw in der Semmelweisstraße in Planegg auf, er reagierte nervös und zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Da er den Konsum von Drogen einräumte, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Bei einem 28-jährigen Pasinger wurde dann gegen 0.30 Uhr in der Lochhamer Straße Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille.