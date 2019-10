Als erste Kommune im Würmtal darf sich Planegg ganz offiziell "fahrradfreundlich" nennen. Eine Bewertungskommission der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern" (AGFK), bestehend aus Fachleuten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), des bayerischen Verkehrsministeriums, der Polizei und des AGFK kam am Dienstag nach einer Befahrung der wichtigsten Fahrradstrecken in Planegg zu dem Ergebnis, dass sich in den vergangenen Jahren viel von dem verbessert hat, was Angebot und Sicherheit für Radler betrifft. Gelobt wurde das "hohe Engagement" der Gemeinde und ihrer Verwaltung, hier könne man "im Prinzip an vielen Stellen entspannt aufs Radl steigen", wie AGFK-Geschäftsführerin Sarah Guttenberger zur Begründung sagte.

Gleichwohl sei die Entscheidung der Bewertungskommission nur ausgesprochen knapp ausgefallen, und man habe sie zudem auch an etliche Bedingungen geknüpft, die die Kommune nun möglichst schnell erfüllen müsse. Dazu gehören in erster Linie bauliche Veränderungen an manchen Punkten des rund sieben Kilometer langen Fahrradnetzes in der Würmtal-Gemeinde.