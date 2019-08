12. August 2019, 22:04 Uhr Planegg Bauarbeiter erliegt seinen Verletzungen

Nahezu zwei Wochen ist es her, dass ein Bauarbeiter in Planegg auf einer Hausbaustelle bei Arbeiten an einer Kelleraußenwand durch eine Treppenhausaussparung circa drei Meter in die Tiefe auf den Kellerboden gestürzt war. Der 57-Jährige ist nun am Wochenende an seinen schweren Verletzungen gestorben.