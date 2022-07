Die 65-jährige Frau, die vor gut zwei Wochen im Münchner Landkreis in einen Zusammenstoß verwickelt war, ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Am Mittwoch, 29. Juni, war die aus dem Landkreis München stammende Frau gegen 18.50 Uhr mit einem Kleinwagen auf der Kreisstraße M21 in Richtung Planegg unterwegs gewesen. Ihr kam ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Auto entgegen. Da die 65-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 33-Jährigen zusammen. Zur Unfallursache führt die Münchner Verkehrspolizei weiterhin die Ermittlungen.