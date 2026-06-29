Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind oft eine Herausforderung. Sie sind in Kindergarten oder Schule mitunter schwer in eine Gruppe zu integrieren und häufig ist auch das Familienleben richtig anstrengend. Nicht selten leiden die Kinder selbst unter ihrem Verhalten. Verhaltensauffälligkeiten sind ein häufiger Grund, warum Familien die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreisverband München-Land in Planegg aufsuchen. Die Psychologin und Familientherapeutin Monika Koch berät Betroffene seit 35 Jahren. Im SZ-Interview spricht sie darüber, warum es wichtig ist, solche Kinder zu stärken und zu fördern, und wie man mit ihnen am besten umgeht.