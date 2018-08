31. August 2018, 22:16 Uhr Planegg Alkoholisiert mit dem Radl unterwegs

Einen Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war, bemerkte eine uniformierte Streife der Planegger Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr in der Zeppelinstraße in Planegg. Als der Radfahrer sah, dass die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, versuchte er über einige Seitenstraßen zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 18-jährigen Azubi schließlich in der Bahnhofstraße stellen. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden, da beim 18-Jährigen eine deutliche Alkoholfahne feststellbar war. Der freiwillige Alkotest ergab dementsprechend einen deutlich zu hohen Wert. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.