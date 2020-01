Die Münchner Stadtbibliothek will ihre Kundinnen und Kunden künftig per E-Mail über das Ende ihrer Leihfrist aufmerksam machen. "In der Tat ist die Erinnerung über das Leihfristende von ausgeliehenen Medien ein häufig an die Münchner Stadtbibliothek herangetragener Wunsch", erklärt Kulturreferent Anton Biebl in einer Reaktion auf einen entsprechenden Stadtratsantrag der SPD-Fraktion. Bisher sei man diesem Wunsch nicht nachgekommen, weil man sich bereits telefonisch, im Internet und an Automaten über die Fristen informieren könne, so Biebl. Im Laufe der ersten Jahreshälfte 2020 soll nun aber eine neue Version der Verwaltungssoftware eingeführt werden, die eine Benachrichtigung via E-Mail ermögliche.