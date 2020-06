Welche Botschaft genau die Jugendlichen den Münchnern kundtun wollten, ist nicht ganz klar. Klar ist jedenfalls, dass sie sich dabei viel Mühe gegeben haben. Am Donnerstag hatten Zeugen gegen kurz vor Mitternacht die Polizei gerufen, weil mehrere Personen auf dem Dach der Ruhmeshalle an der Theresienwiese herumkletterten. Als die Beamten eintrafen, hing ein Plakat mit der Aufschrift "Don't Close Your Eyes" vom Dach. Ein Jugendlicher stieg sofort ab, drei weitere erst nachdem ein Polizeihubschrauber über ihnen kreiste. Die Höhenretter der Feuerwehr suchten das Gebäude ab, fanden aber niemanden mehr. Die vier zwischen 16 und 18 Jahre jungen Männer wurden heimgeschickt oder ihren Eltern übergeben.