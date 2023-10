Von Rita Argauer

Das ist alles etwas vollmundig. Christian Lillinger - Jazz-Schlagzeuger, Szenenetzwerker und Labelbetreiber - weilt in München via Stipendium der Stadt. Und lädt alle seine coolen Freunde ein, um im Schwere Reiter in einem dreitägigen Festival die "aktuelle und zukünftige Musik" zu präsentieren. Lillingers Kontakte geben das her, das Line-Up ist beeindruckend.