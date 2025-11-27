Mit dem Öffnen des ersten Adventskalender-Türchens beginnt ganz offiziell die Phase der Hobbybäcker. Der Duft von Vanillekipferln, Zimtsternen und Spitzbuben liegt über der Stadt. Und manchmal auch von angebranntem Teig.
SZ-Kolumne Typisch deutschEine Frage des Ausstechens
Lesezeit: 2 Min.
Bei Weihnachtsplätzchen geht es vor allem um die Geselligkeit. So mancher Hobbybäcker hegt aber auch Ambitionen: Wer macht die besten? Und wer die meisten?
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
Exklusiv
Jüdisches Leben in Syrien:„Juden? Wir waren einfach Kinder“
Vor langer Zeit wurden Juden aus Syrien vertrieben, auch weil der Islam politisch instrumentalisiert wurde. Wer hat das gestürzte Regime überdauert? Über die Suche eines Münchner Muslims nach den letzten jüdischen Syrern.
Lesen Sie mehr zum Thema