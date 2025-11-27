Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschEine Frage des Ausstechens

Lesezeit: 2 Min.

Unterschiedliche Stechförmchen auf dem Weihnachtsmarkt am Münchner Marienplatz.
Unterschiedliche Stechförmchen auf dem Weihnachtsmarkt am Münchner Marienplatz. (Foto: Matthias Ferdinand Döring)

Bei Weihnachtsplätzchen geht es vor allem um die Geselligkeit. So mancher Hobbybäcker hegt aber auch Ambitionen: Wer macht die besten? Und wer die meisten?

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Mit dem Öffnen des ersten Adventskalender-Türchens beginnt ganz offiziell die Phase der Hobbybäcker. Der Duft von Vanillekipferln, Zimtsternen und Spitzbuben liegt über der Stadt. Und manchmal auch von angebranntem Teig.

Zur SZ-Startseite

ExklusivJüdisches Leben in Syrien
:„Juden? Wir waren einfach Kinder“

Vor langer Zeit wurden Juden aus Syrien vertrieben, auch weil der Islam politisch instrumentalisiert wurde. Wer hat das gestürzte Regime überdauert? Über die Suche eines Münchner Muslims nach den letzten jüdischen Syrern.

SZ PlusVon Mohamad Alkhalaf, Damaskus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite