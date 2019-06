7. Juni 2019, 18:52 Uhr Pläne für Neubau Städtische Büros am Hauptbahnhof

Der neue Münchner Hauptbahnhof soll nicht nur als Einkaufszentrum, sondern auch als städtisches Verwaltungsgebäude genutzt werden - zumindest, wenn es nach den Stadtrats-Grünen geht. Deren am Freitag eingebrachter Antrag sieht vor, in dem von der Stadt zu erstellenden Bebauungsplan Flächen für kommunale Büros zu beanspruchen, entweder im neuen Empfangsgebäude am Bahnhofplatz oder aber im neuen Starnberger Flügelbahnhof, der künftig ein Hotel beherbergen soll. Nach Einschätzung der Grünen ist ein zentrales und hervorragend erreichbares Verwaltungszentrum sinnvoller als neue Räume für Geschäfte oder ein Hotel. Die neuen Bürofluchten sollen nach modernen und flexiblen Arbeitsplatzkonzepten geplant werden und hohen ökologischen Ansprüchen genügen. Diese Kriterien sollen nach Willen der Grünen auch bei der anstehenden Sanierung bestehender kommunaler Bürohäuser eine Rolle spielen: vor allem beim Stadtsteueramt in der Herzog-Wilhelm-Straße und dem früheren Gesundheitshaus an der Dachauer Straße