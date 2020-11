"Wenn das R wieder rollt" vom 29. Oktober:

Sean Connery ist gestorben. Der mit zahlreichen Preisen dekorierte Mime war einer der charismatischsten Schauspieler der Filmgeschichte, so steht es zumindest in der Süddeutschen Zeitung.

Vielleicht war ja Teil dieses Charismas sein schottischer Akzent. Den ließ sich Connery nämlich sein Leben lang nicht austreiben und spielte Geheimagenten, Draufgänger und Gelehrte mit einem unüberhörbaren rollenden R.

Was für eine Weltkarriere als Filmstar taugt, scheint hierzulande einer erfolgreichen Laufbahn als Politiker, Manager oder Schauspieler im Wege zu stehen. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls der Beitrag "Wenn das R wieder rollt".

Es wird die Sprachheilerin Alice Tielich vorgestellt, die Menschen vom Dialekt wie von einem lästigen Leiden kuriert. Denn ein schwäbischer, sächsischer oder bayerischer Akzent prädestiniere für den beruflichen Misserfolg. Und nur der werde als kompetent wahrgenommen, dem eine hochdeutsche Präsentation gelinge, so der Tenor.

Die Schauspielerin Tielich berichtet von persönlichen Problemen mit dem bayerischen R. Dieses werde nämlich vulgär an der Zungenspitze gerollt, während korrektes Hochdeutsch ein sittsames Rachen-R erfordere. Durch Gurgelübungen sei dieses leicht erlernbar, informiert die Sprachtrainerin. Weder der Lübecker Willy Brandt noch der Düsseldorfer Gustav Gründgens quälten sich und ihre Zuhörer seinerzeit mit dem Rachen-R. Als Schauspielschüler wurde dem späteren Ausnahme-Mimen Gründgens das rollende R eingebläut. Dies war nämlich über Generationen hinweg in Deutschland ein Merkmal der kultivierten Bühnensprache. Das Rachen-R hingegen dominiert erst seit den 80er-Jahren die Medien und wird deshalb beharrlich idiomatisch dem Hochdeutschen zugeordnet, obwohl es in Verbindung mit plosiven Konsonanten wie ein nervöses Räuspern klingt.

Schon lange demonstrieren Ministerpräsidenten und Bildungspolitiker lautstark ihre Begeisterung für den Dialekt. In Bayern räumen gar die Lehrpläne den Mundarten an Schulen einen hohen Stellenwert ein. Heimatkrimis boomen und Schauspieler versuchen sich unverdrossen in den verschiedensten Regionalsprachen. Leider scheint diese allgemeine Begeisterung für den Dialekt noch nicht überall angekommen zu sein. Deshalb, liebe zukünftige Spitzenpolitiker, Wirtschaftskapitäne und Schauspielstars: Lasst euch nicht ein nasales, rachenkrächzendes 08/15-Hochdeutsch aufzwängen, sondern bleibt unverwechselbar mit eurem Akzent. Sagt "liab", um eure Begeisterung auszudrücken, oder sprecht vom "Horscht", wenn ihr den Bundesinnenminister meint. Und rollt vor allem das R mit Inbrunst. Vielleicht führt euch diese Standhaftigkeit zu einer Weltkarriere - wie Sean Connery.

Dr. Bernd Feiler, Freising