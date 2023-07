Plácido Domingo in der Bayerischen Staatsoper:Einmal Held, immer Held

Plácido Domingo in der Bayerischen Staatsoper

Mit tenoralem Heldenherz und einer faszinierend gut erhaltenen stimmlichen Leuchtkraft: Plácido Domingo bei seinem Liederabend in der Bayerischen Staatsoper.

Auch mit 82 Jahren weiß der einstige Heldentenor Plácido Domingo zu verzaubern - und fängt sich bei einem Liederabend im Nationaltheater dafür was Schönes ein.

Von Andreas Pernpeintner

Der Jubel im Nationaltheater brandet in der Sekunde auf, in der Plácido Domingo die Bühne betritt. Im Grunde steht der Erfolg hier bereits fest. Denn Domingo ist auch mit 82 Jahren auf frappierende Weise der Sänger, der er immer war - und ob er mittlerweile ein Bariton ist, in dem alle den Tenorhelden von einst sehen, oder ob er tatsächlich immer noch der Tenor von einst ist, der jetzt nur ein klein wenig tiefer singt, ist unerheblich. Beides trifft übrigens zu.