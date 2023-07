Von Andreas Pernpeintner

Der Jubel im Nationaltheater brandet in der Sekunde auf, in der Plácido Domingo die Bühne betritt. Im Grunde steht der Erfolg hier bereits fest. Denn Domingo ist auch mit 82 Jahren auf frappierende Weise der Sänger, der er immer war - und ob er mittlerweile ein Bariton ist, in dem alle den Tenorhelden von einst sehen, oder ob er tatsächlich immer noch der Tenor von einst ist, der jetzt nur ein klein wenig tiefer singt, ist unerheblich. Beides trifft übrigens zu.

Wenn Domingo mit Pablo Sorozábals "La tabernera del puerto" oder Agustín Laras "Granada" Titel auspackt, die er in den Neunzigerjahren schon mit den "Drei Tenören" hinzauberte, ist seine überlegene Eleganz sofort wieder spürbar - erst recht, wenn er mit der Sopranistin Jennifer Rowley an seiner Seite zu Lehárs "Lippen schweigen" ein paar Walzerdrehungen auf die Bretter kurvt. Aber auch das ernste Baritonfach, Verdis Macbeth-Arie "Perfidi! ... Pietà, rispetto, amore" zum Beispiel, singt er mit so viel Helligkeit, wie sie vielleicht nur jemand in diesen Arien findet, der noch ein tenorales Heldenherz hat - und die faszinierend gut erhaltene stimmliche Leuchtkraft obendrein.

Angekündigt ist ein "Liederabend". Geboten wird Musikdramatisches. Die Begleitung spielt Pianist James Vaughan. Also Klavierauszug statt Orchesterpartitur. Diese reduzierte Korrepetitor-Szenerie hat Charme, entsteht dadurch doch ein bisschen das Gefühl, man dürfe einem großen Sänger in seine Werkstatt folgen. Und was könnte Domingo hier Passenderes präsentieren als Arien. Das Kunstlied ist nicht das Metier, für das er berühmt ist - und wie es im Kunstlied um Domingos Textdeklamation bestellt wäre, will man gar nicht so genau wissen; klare Artikulation ist nicht sein Kernanliegen.

Somit ist an diesem Abend alles wunderbar, wie es ist. Jennifer Rowley singt manches sogar freier als der Großmeister, stattet die Höhe zwar nicht immer mit rundem Klang aus, lässt aber herrliche Pianissimo-Töne schweben. Auch in den Duetten (etwa "Udiste? Come albeggi" aus dem Troubadour) ergänzen sich Rowley und Domingo schön. Kurz bevor es dann ohnehin alle von den Sitzen reißt, springt eine Zuhörerin auf und schleudert über Sitzreihen und Orchestergraben hinweg einen Blumenstrauß auf die Bühne. Und tatsächlich, Domingo reckt die junggebliebenen Knochen und fängt ihn. Einmal Held, immer Held.