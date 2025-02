„Non ti scordar di me“ – Vergiss mich nicht. Eine Canzone, so geschmeidig wie ein neapolitanischer Pizzateig, einst geschrieben von Ernesto de Curtis für den gleichnamigen Tonfilm mit Tenorlegende Benjamino Gigli (1935). Plácido Domingo wird dieses wundervolle Schmalzgebäck im Programm haben bei seiner Opern-Gala am 18. März in der Münchner Isarphilharmonie. Dass man ihn je vergessen könnte, das wird so schnell nicht geschehen, schon allein weil der Tenorissimo es nicht zulässt. Andere in seinem Alter – sein Geburtsjahr gibt er mit 1941 an – sind längst von der Bühne abgetreten. Domingo macht einfach weiter.