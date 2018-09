24. September 2018, 18:57 Uhr Pizza und Pasta Der Herr der tausend Tische

Friedemann Findeis ist einer der beiden Gründer der Restaurant-Kette "L'Osteria" und der kreative Kopf hinter dem Erfolgkonzept. Sein Partner ist mehr der Rechner. Unternehmer sei er geworden, sagt der gebürtige Franke, "weil ich mich nicht unterordnen konnte."

Von Franz Kotteder

Nimmt man es genau, dann gibt es wohl zwei Arten von Unternehmern. Die eine ist geprägt von überschäumender Leidenschaft und verfolgt eine Idee mit letzter Konsequenz, was letztlich auch den Erfolg ausmacht. Die andere kann rechnen und bewahrt einen kühlen Kopf. Im Idealfall finden diese beiden Pole sogar zusammen und bauen gemeinsam etwas auf.

Was Friedemann Findeis angeht, so haben wir es eher mit dem leidenschaftlichen Typ zu tun. Oder anders ausgedrückt: Wer ihn bremsen will, hat ein Problem. Findeis haut dabei Sätze raus, für die andere Gastronomen viel zu vorsichtig wären, weil sie keine potenziellen Kunden verschrecken wollen. Der Mann, der einem da gegenübersitzt und im Gespräch schon mal wild mit den Armen fuchtelt, macht sich über so etwas erst mal keine Gedanken. Und bisher ist er mit seiner entwaffnenden Ehrlichkeit ja auch gut gefahren.

Er hat ja noch seinen Geschäftspartner Klaus Rader. Er ist der andere Typus, der Zahlenmensch. Wenn die beiden zusammen mal wieder eine L'Osteria-Filiale eröffnen, gerade im Forum Schwanthalerhöhe war es die 95., spielen sie sich lustvoll gegenseitig die Bälle zu. Der eine, Findeis, schwärmt dann von der aufwändigen Innenausstattung und was sie sich wieder alles an hübschen Details von der Neonschrift bis zum Fußboden einfallen haben lassen und dass bei ihnen jedes Lokal anders, individuell ist. Der andere, Rader, stöhnt ein bisschen gespielt und sagt dann: "Was das alles wieder kostet!" Friedemann Findeis beschreibt ihr Verhältnis so: "Wir sind inzwischen wie ein altes Ehepaar, das nicht ohne einander, aber auch nicht miteinander kann." Letzteres ist wohl Koketterie, denn wenn man nicht miteinander kann, dann baut man nicht zusammen in 20 Jahren so ein großes Unternehmen auf. Immerhin wird bis zum Jahresende wohl die hundertste L'Osteria eröffnet werden, und es gibt Pläne, die schon bis zur 200. Filiale reichen.

Findeis kam als jüngstes von 13 Geschwistern in Hof im bayerischen Grenzland zur Welt. Der Vater starb mit 68 Jahren, als Findeis selbst sechs war. Aber der kleine Friedemann ließ sich nicht unterkriegen, er war wohl schon damals eine Kämpfernatur und stand ständig unter Strom. "Ich bin eigentlich Unternehmer geworden", sagt er heute, "weil ich mich nicht unterordnen konnte." Dass er mal Jugendmeister im Kajakfahren war und auch sonst sehr sportlich, sieht man dem 48-Jährigen mit dem breiten Kreuz und den kräftigen Armen heute noch an.

Zur Lehre als Hotelkaufmann ging's dann erstmals nach München, ins City Hilton. Problem: Die Wohnung kostete mehr als das Azubi-Gehalt. Also machte er regelmäßig beim Bankett Aushilfe, für 15 D-Mark die Stunde. Bis er etwas noch Besseres fand: Das Szene-Lokal Mamasita in der Schumannstraße. "Ich habe an die 40 Mal gefragt, ob ich da anfangen kann als Kellner", erzählt er, "immer hieß es: nein, kein Bedarf." Bis eines freitagabends, er war fast schon unterwegs zu seiner Freundin nach Hof, der Anruf kam: Er könne sofort anfangen. Erst lehnte er ab, dann rief er doch noch mal zurück, und die Freundin musste warten.

Im Mamasita war damals das Münchner Nachtleben mit all seinen Facetten vertreten. Und das Beste, jedenfalls für Findeis und seine Kollegen: "Im Mamasita war nicht der Kunde König, sondern der Kellner! Es gab nur Männer im Service, einer cooler als der andere." Friedemann gehörte nun dazu und verdiente sehr, sehr ordentlich - dank Trinkgeld.

Nach der Lehre ging's erst einmal zurück nach Hof. Findeis probierte sich in einer Eisdiele aus, wo man entschieden weniger verdiente als im Mamasita. Dann kam der Winter, und er ging zu McDonald's, "obwohl ich den Laden immer gehasst habe". Aber es ging halt ums Geld, und 1988 kam die neu eröffnete erste Filiale des Burgerbraters in Hof gut an. Chef war dort Klaus Rader, mit 24 Jahren der jüngste Lizenznehmer von McDonald's in ganz Deutschland. Die beiden wurden Freunde, man zog gemeinsam um die Häuser, war oft in Nürnberg, weil das die nächste größere Stadt nach Hof war. Dort gab es eine kleine, wilde Pizzeria mit dem Namen L'Osteria: "Fünf Tische, klein, eng, laute Musik, viele hübsche Mädels und immer eine Schlange vor der Tür", sagt Findeis, "wir waren bald Stammgäste dort." Zumindest einige Elemente davon kommen einem auch heute noch bekannt vor, wenn man an die vielen Restaurants mit den Namen L'Osteria denkt. Findeis ist da auch erfreulich offen, wenn man ihn nach dem Konzept fragt: "Bei uns muss es laut sein, eng, es muss sich was rühren! Wir wollen gar nicht, dass die Leute ewig sitzen bleiben." Erstens herrscht dann Leben in der Bude, das wollen die Gäste. Und zweitens ist es gut für den Umsatz, das wollen die Wirte.

Eines Tages fragte der Besitzer der Pizzeria, ein Sarde, ob die beiden den Laden nicht kaufen wollten. Klaus Rader war dafür, Findeis eher nicht so, aber sie wagten es. "Wir haben dann 180 000 Mark dafür ausgegeben, für den Preis kriegt man heute nicht mal mehr die Küche." Dann kam eine harte Zeit für Findeis: früh morgens in den Großmarkt, dann rackern bis spät in die Nacht, saubermachen, ins Bett fallen. Gründerzeit eben. Er lernte alles von Grund auf, auch Pizza backen, "damit mich niemand mehr reinlegen oder erpressen konnte. Es gab welche, die sagten, wenn der Laden voll war: Mehr Geld oder ich gehe auf der Stelle." Das ist letztlich auch der Grund, warum es in den Restaurants bis heute hauptsächlich Pizza und Pasta gibt: "Das konnte jeder machen, dazu brauchte es nicht unbedingt eine Kochausbildung." Ein weiterer Vorteil: Die Materialkosten sind vergleichsweise gering.

Findeis sagt, er habe da eine harte Schule durchgemacht, bis er alles draufhatte, vom speziellen sardischen Pizzateig - "das ist heute noch dieselbe Rezeptur" - bis zur richtigen Temperatur des Ofens. Aber letztlich war das die Grundlage des ganzen späteren Erfolgs. Die Riesenpizza für zwei Teller ist noch heute das Markenzeichen aller L'Osteria-Lokale, ob sie jetzt zehn Tische haben oder 100 (zusammen sind es heute wohl einiges über Tausend). Und die Beschränkung auf das Wesentliche erlaubt, bei den Zutaten wählerisch zu sein und fast alles frisch zuzubereiten, wobei der Gast zuschauen kann, denn die Küche ist offen. Auch das gehört zum Konzept.

Aber was heißt schon Konzept? Es gibt so viele Dinge, die man nicht planen kann, die müssen sich ganz natürlich entwickeln. Allein schon die Expansion. 1999 haben sie angefangen, dann passierte lange nichts, bis ein umgebauter Pferdestall in Rosenheim dazukam. Ausgerechnet Rosenheim, so weit weg von Nürnberg. Wieder gab es Zufälle, aber schließlich war beiden klar, dass das L'Osteria-Konzept zündete.

Heute führen sie die Hälfte der Lokale selbst, die andere Hälfte haben sie im Franchise-Verfahren vergeben. Sie haben die Vapiano-Kette mitgegründet (und sind dann wieder ausgestiegen), haben eine eigene Pasta-Manufaktur aufgebaut, weil der italienische Zulieferer jedes Jahr die Preise erhöht hatte, und jetzt kommt noch eine eigene Kaffeerösterei dazu.

Trotzdem: 90 Prozent der Lieferanten hat man schon seit Anbeginn: "Die sind mit uns gewachsen." Irgendwann, sagt Findeis, war man eben "la famiglia". Ein Begriff, der heute noch in der PR der Firma auftaucht, und der Findeis, dem Kind aus der Großfamilie, aber auch wichtig zu sein scheint. Es gibt Geschichten, dass er Restaurantleitern übers Wochenende schon mal den eigenen Ferrari ausleiht, einfach so, wegen Teambuilding. "Hab' ich mal eine Weile gemacht", sagt er, "aber dann ist einer damit kurz hinter Regensburg abgeflogen - Totalschaden. Gott sei dank ist ihm nichts passiert." Jetzt, sagt er, besorge er lieber Karten für FC-Bayern-Spiele.

Auch wenn Friedemann Findeis kein Zahlenmensch ist wie sein Kompagnon: Rechnen kann er offensichtlich doch.