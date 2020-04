Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Dienstagabend einen Burger-Lieferdienst im Stadtteil Pasing überfallen und 500 Euro erbeutet. Der mit einem schwarzen Tuch ("Bandana") maskierte, sehr schlanke und hoch gewachsene junge Mann betrat gegen 21.50 Uhr das "Burgerme" an der Planegger Straße. Er bedrohte einen Angestellten mit einer offensichtlich echten, silberfarbenen Pistole und forderte in akzentfreiem Hochdeutsch die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, lud der Räuber die Schusswaffe einmal durch. Der Angestellte verstaute das Bargeld aus der Kasse in einem vom Täter mitgebrachten Stoffbeutel. Einen in der Zwischenzeit hinzugekommenen weiteren Angestellten dirigierte der Täter mit vorgehaltener Pistole in den hinteren Restaurantbereich zurück. Dann floh er. Hinweise an das Kommissariat 21 (Telefon 29100).