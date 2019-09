Eigentlich lässt die Bahnunterführung an der Pippinger Straße in Pasing genügend Luft nach oben für Fahrzeuge aller Art. Dass am Dienstagmittag ein Kranwagen dennoch bei der Durchfahrt komplett zu Schrott geworden ist, erklärt die Münchner Feuerwehr damit, dass sich der Arm des auf dem Lastwagen montierten Krans "aus unbekannter Ursache (...) während der Fahrt" hob. An der Bahnunterführung blieb der Ausleger dann hängen. Der Fahrer des Lastwagens konnte sich und das Fahrzeug zwar selbständig aus der Unterführung befreien, durch den Aufprall wurde die Konstruktion aber derart beschädigt, dass die Armierung frei in die Fahrbahn hing. Die Eisen wurden von der Feuerwehr beseitigt. Ein Sachkundiger der Bahn und ein Baustatiker nahmen das Bauwerk genau unter die Lupe, konnten es aber anschließend wieder freigeben. An der Unterführung entstand ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro.