Auch mit ihren inzwischen 43 Jahren ist es immer noch zirkusreif, was Pink auf der Bühne vorführt wie in diesem Juni in London.

Von Oliver Hochkeppel

Was man im Radio, vom CD-Player (sofern auch ihre Zielgruppe überhaupt noch einen hat) oder auf den Streaming-Portalen von Pink hört, ist lupenreiner Konsens-Pop. Massentaugliche Songs, solide komponiert und mit der wiedererkennbaren Stimme von Alecia Beth Moore, wie Pink bürgerlich heißt. 60 Millionen verkaufte Alben, zahllose Nummer-Eins-Chartseinträge, drei Grammys und ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame lügen nicht.

Selten ist Pinks Musik zu glatt, schließlich ist sie doch die Post-Punk-Queen des 21. Jahrhunderts, ein Role Model der selbstbestimmten, durchaus rebellischen Frau, wie man bei frühen Albumtiteln wie "M!ssundaztood" oder Songs wie "You Make Me Sick" oder "Dear Mr. President" hören konnte. Musikalisch ist sie dem Rock am nächsten, aber doch nie so hart, dass das Pop-Publikum ausgeschlossen würde. Sexy ist sie auch, aber nie als Objekt, sondern dominant selbstbewusst. Zugleich aber hedonistisch, bürgerlich und so nahbar, dass sie die Fans ausgiebig an ihrem Privatleben teilhaben lässt - von der Riot-Girl-Jugend als Scheidungskind mit dem vollen Programm aus Schulproblemen, Drogen und Konflikten aller Art bis zu den aktuellen Herausforderungen als Ehefrau und Mutter.

Trotzdem ist mit all dem das Phänomen Pink nicht ansatzweise erfasst. Das nämlich erwacht erst auf der Bühne zum Leben. Bombastische Bühnenbilder mit Scheinwerfer-Meeren, beweglichen Elementen, Videofeldern und Pyrotechnik, eingebunden in eine perfekte Choreografie und über allem als absolutes Alleinstellungsmerkmal ihre Artistik mit Equilibristik- und Trapeznummern, während sie gleichzeitig (und ohne A-Tune) zum Niederknien singt- für die großen Hallenkonzerte hat Pink zwei Jahrzehnte lang Maßstäbe gesetzt. Vor Corona hat dies dann auch schon in den Stadien funktioniert, wie man der SZ-Kritik zu ihrem bislang letzte Auftritt im Olympiastadion 2019 entnehmen kann: "Mehr geht nicht im Pop. Hier können andere nur staunen und lernen."

Jetzt ist Pink also wieder zwei Abende lang am gleichen Ort zur Stelle. Und schon bei den ersten Terminen ihrer 61-Stationen umfassenden "Summer Carnival"-Tour in Berlin konnte man sehen, dass sie ordentlich trainiert hat. Auch mit inzwischen 43 ist es immer noch zirkusreif, was sie da vorführt. Bei ihren größten Hits aus 20 Jahren, auf die sie sich selbst vielleicht am meisten freut: "Es waren drei lange Jahre, und ich habe Live-Musik so sehr vermisst. Ich bin so aufgeregt, zurück nach Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen," sagt sie und verspricht: "Es wird magisch!"

Pink, Mi. und Do., 5. und 6. Juli, 19 Uhr, Olympiastadion, Spiridon-Louis-Ring 25, www.olympiapark.de