Von Dirk Wagner, München

Gleichwohl die international besetzte Formation Pink Martini um den Pianisten Thomas Laudendale aus dem amerikanischen Portland in der Münchner Isarphilharmonie ein weiteres Mal in ihrer 28-jährigen Karriere beweisen kann, wie erfrischend und spannend eine sogenannte leichte Musik gestaltet werden kann, sind es diesmal vor allem die Gastsängerinnen und -sänger, deren Auftritte den Konzertabend krönen.

Etwa Jimmie Herrod, der mit glockenreiner Stimme davon singt, dass er bereit wäre, für sein Land zu sterben: "Wenn ich kämpfen muss, dann kämpfe ich, um dieses Land zu unserem zu machen." Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine könnte man das als ein ansonsten von der Band unkommentiertes Statement verstehen. Doch jene patriotischen Worte hatte der US-amerikanische Schlagersänger Pat Boone schon 1960 der Filmmusik von Ernest Gold zu Otto Premingers Spielfilm "Exodus" hinzugedichtet. Was bleibt, ist darum eine im Konzertsaal spürbare Ergriffenheit der Hörer, die dann aber wohl eher der außerordentlichen Gesangskunst Herrods als der Kampfaufforderung seiner Worte zukommt.

Anders sieht das beim zweiten von durchaus mehreren Höhepunkten dieser Show aus. Denn das Kämpferische, was von der mexikanischen Mariachi-Sängerin Edna Vázquez ausgeht, ist in der Biografie der Sängerin ebenso verwurzelt wie in ihren eigenen Songs. Als sie sich nämlich dazu bekannt hatte, lesbisch zu sein, hätte ihre mexikanische Familie sie, angeblich zu ihrem eigenen Schutz, zu Verwandten in die USA abgeschoben. Mittlerweile wird sie als erste Mariachi-Sängerin in einer ansonsten von Männern dominierten Musik gefeiert. In der Zugabe zum Pink-Martini-Konzert brilliert Vázquez schließlich auch ohne Bandbegleitung, wenn sie mit ihrem Song "Ixim Ixoq" der 1992 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten guatemaltekischen Menschenrechtsaktivistin Riguberta Menchú ein weiteres, diesmal musikalisches Denkmal setzt.