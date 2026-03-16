Als Ende vergangenen Jahres der erste Schwung der Epstein-Akten erschien, da war ein großer Teil der Seiten geschwärzt. Und viele fragten sich sofort, warum. Wird hier etwas verheimlicht? Geht es um die Persönlichkeitsrechte der Opfer? Oder werden hier stattdessen vielleicht die Täter geschützt? Etwas zu schwärzen, das ist jedenfalls eine vertraute Strategie, um Wörter, Sätze oder ganze Texte unleserlich zu machen. Und auf diese Weise bestimmte Dinge dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen.