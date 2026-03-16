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Ausstellung „Sweeter Than Honey“ in der Pinakothek der ModerneDie Macht der Schrift

Lesezeit: 5 Min.

Besenstarke Pinselstriche und ein japanisches Schriftzeichen pro Werk: die Arbeiten von Yūichi Inoue.
Besenstarke Pinselstriche und ein japanisches Schriftzeichen pro Werk: die Arbeiten von Yūichi Inoue. Dirk Tacke

Sprache kann die Türen zu verborgenen Welten öffnen. Das kann sehr befreiend, aber auch gefährlich sein, wie eine aktuelle Ausstellung in München zeigt.

Von Jürgen Moises

Als Ende vergangenen Jahres der erste Schwung der Epstein-Akten erschien, da war ein großer Teil der Seiten geschwärzt. Und viele fragten sich sofort, warum. Wird hier etwas verheimlicht? Geht es um die Persönlichkeitsrechte der Opfer? Oder werden hier stattdessen vielleicht die Täter geschützt? Etwas zu schwärzen, das ist jedenfalls eine vertraute Strategie, um Wörter, Sätze oder ganze Texte unleserlich zu machen. Und auf diese Weise bestimmte Dinge dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen.

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Schmuck in München
:Die Sammlerin Helen Drutt setzt ein Statement für die Freiheit der Kunst

Die Ausstellung „Among Friends“ in der Galerie Handwerk präsentiert eine einmalige Auswahl US-amerikanischer und deutscher zeitgenössischer Schmuckkunst aus der Sammlung der engagierten Vermittlerin Helen Drutt aus Philadelphia.

Von Ira Mazzoni

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